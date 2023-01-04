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Спалах Covid-19 у Китаї: ВООЗ заявила, що Пекін приховує реальну ситуацію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Спалах Covid-19 у Китаї: ВООЗ заявила, що Пекін приховує реальну ситуацію
фото ілюстративне

Китай штучно звужує критерії обліку летальних випадків

Дані стосовно епідемії Covid-19, які надає Китай, не дають вірної картини та занижують кількість госпіталізацій і смертей. Про це заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, пише Reuters. 

«Ми вважаємо, що поточні дані, які публікує Китай, недооцінюють справжній вплив хвороби з погляду госпіталізацій, випадків інтенсивної терапії та особливо з погляду смертності», – сказав Райан.

Директор ВООЗ зазначив, що Китай штучно звужує критерії обліку летальних випадків у зв'язку з коронавірусом, у зв'язку з чим організація «досі не має повних даних».

Китай наприкінці грудня змінив класифікацію летальних випадків, пов'язаних із Covid-19, і почав враховувати лише ті, що пов'язані з викликаною коронавірусом пневмонією або дихальною недостатністю, що суперечить світовій практиці. В результаті офіційний Пекін повідомляє про п'ять або менш летальних випадків на день.

Раніше повідомлялося, що зі збільшеним навантаженням через спалах коронавірусної інфекції у Китаї не справляються крематорії.

Нагадаємо, китайські лікарні не можуть впоратись із напливом пацієнтів, які хворіють на коронавірус – спалах Covid-19: у китайських лікарнях панує хаос (відео).

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Теги: Китай хвороби епідемія коронавірус

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