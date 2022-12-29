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Спалах Covid-19: у китайських лікарнях панує хаос (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Спалах Covid-19: у китайських лікарнях панує хаос (відео)
Лікарні не можуть впоратись з напливом пацієнтів
фото: Sky News

Лікарі заявляють, що відділення невідкладної допомоги переповнені пацієнтами

Лікарі в Китаї описали хаос, який розгортається в лікарнях, коли інфекція Covid-19 охоплює країну.

Троє медичних працівників анонімно розмовляли зі Sky News, малюючи картину відділень невідкладної допомоги, «забитих» пацієнтами, «усюди апарати штучної вентиляції легенів і кисневі апарати» та «недостатньо ліжок для внутрішньовенного введення».

Лише три тижні тому в Китаї були скасовані суворі обмеження щодо нульового поширення Covid-19, і вірус швидко поширюється. Але оцінити масштаб впливу важко, оскільки точні дані про випадки та смертність не оприлюднюються, а говорити пов’язане з величезним ризиком.

Незважаючи на це, деякі лікарі описали, під яким тиском знаходиться система.

Один лікар у північному місті Шеньян пояснив, що «наше відділення невідкладної допомоги переповнені пацієнтами».

«Людям похилого віку нелегко потрапити», – сказали вони.

Також не вистачає машин швидкої допомоги. В реанімації скрізь стоять апарати ШВЛ і кисневі апарати.

«Не вистачає ліжок для крапельниць. Раніше у нас було співвідношення лікар-пацієнт 1:4 або 1:5, тепер скоріше 1:10».

Вони також описали високий рівень смертності, який спостерігається, всупереч офіційним цифрам, які стверджують, що за останні кілька місяців від вірусу померла лише невелика кількість людей.

Смерть від Covid-19 у Китаї настільки вузька, що в звичайний день влада оголошує лише одну, дві, три або навіть жодної смерті.

І це незважаючи на те, що згідно з інформацією, оприлюдненою джерелами, близькими до уряду, тільки в грудні 250 млн людей (18% населення) були інфіковані Covid.

Те, що описує лікар, явно суперечить офіційним цифрам.

«Ця хвиля Covid є смертельною для людей похилого віку, особливо з основними захворюваннями та дисфункціями, такими як високий кров’яний тиск, діабет і захворювання серця», – сказав лікар.

На кожні 10 пацієнтів похилого віку з важкими захворюваннями, які надходять до відділення невідкладної допомоги, близько 50% помирає.

Інший лікар у Пекіні розповів про величезний тиск на персонал лікарні через те, що прибуває так багато пацієнтів і багато лікарів і медсестер також хворіють.

«У відділенні не вистачає персоналу, тому що у всіх медсестер позитивний тест на Covid-19. Зараз одна людина повинна чергувати кілька днів», – сказав лікар.

Більшість, якщо не всі, пацієнтів для контрольних візитів і консультацій або мають Covid, або одужали від Covid.

Третій лікар розповів про надзвичайно тривале очікування пацієнтів на прийом.

7 грудня Китай оголосив, що планує «оптимізувати» свою реакцію на Covid, і з тих пір демонтував майже всі правила та інфраструктуру, які це підтримували, включаючи скасування карантину та правил тестування для міжнародних прибуттів .

Але це призвело до того, що 1,4 млрд населення заразилося через обмежений колективний імунітет і велику кількість людей похилого віку, які не були повністю вакциновані.

Крім того, система охорони здоров’я не забезпечена достатньою кількістю ліжок для інтенсивної терапії.

Хоча прогнозується, що поширення в Пекіні досягне піку, очікується, що пік по всій країні не відбудеться ще через місяць або близько того, і є занепокоєння щодо того, як впораються менші регіональні міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Китаї на тлі масштабних антиковідних протестів, що тривають тиждень, збираються оголосити про послаблення своїх обмежувальних заходів і карантинних протоколів Covid-19 і скорочення масового тестування.

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Теги: лікарня коронавірус Китай

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