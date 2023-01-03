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FT: ЄС запропонував Китаю безкоштовні вакцини від коронавірусу

Людмила Яцюк
glavcom.ua
FT: ЄС запропонував Китаю безкоштовні вакцини від коронавірусу
За даними ВООЗ, у КНР лише 40 відсотків осіб віком від 80 років отримали три дози вакцини
фото з відкритих джерел

Пекін наразі не відповів на пропозицію

ЄС запропонував Китаю безкоштовні вакцини від COVID-19, щоб допомогти Пекіну стримати масовий спалах після рішення скасувати суворі загальнонаціональні обмеження, пов'язані з пандемією, пише британська газета Financial Times.

Ініціатива – частина зусиль єврокомісара з питань охорони здоров'я Стелли Кіріакідіса з організації європейської відповіді на можливу нову хвилю епідемії після того, як Пекін відмовився від так званої політики «нульового ковіда».

«Комісар Кіріакідіс звернулася до китайських колег з пропозицією про солідарність та підтримку, включаючи експертну допомогу в галузі громадської охорони здоров'я, а також пожертвування вакцин ЄС, передбачених від різних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2», – зазначає неназваний співрозмовник видання.

Члени Євросоюзу мають надлишкові запаси через великі замовлення за довгостроковими контрактами з виробниками. Пекін наразі не відповів на цю пропозицію, додало джерело FT.  

Китай не запровадив західні мРНК-вакцини

КНР покладається на китайські вакцини Sinovac та Sinopharm і ще не впровадив західні – з використанням технології мРНК – у великих масштабах. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 21 грудня 2022 року заявила, що нинішнє охоплення вакцинацією в Китаї недостатнє.

«Місцеві вакцини вимагають трьох доз для запобігання тяжкому перебігу захворювання у вразливих груп населення. Дві дози забезпечують лише 50-відсотковий захист для осіб віком від 60 років», – сказав на прес-конференції виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Райан.

«(Місцеві вакцини – FT) – це просто неадекватний захист для такого численного населення, як у Китаї. У такій великій популяції, з такою кількістю людей у вразливих умовах, з таким охопленням, ми справді маємо зосередитися на вакцинації», – зазначив експерт .

За даними ВООЗ, у КНР лише 40 відсотків осіб віком від 80 років отримали три дози вакцини.

Країни ЄС запроваджують контроль для тих, хто в'їжджає з КНР

Франція та Іспанія вже заявили, що введуть контроль, оскільки побоюються поширення поки що не виявлених нових варіантів SARS-CoV-2. Кіріакідіс наполягає на скоординованих діях.

Тим часом, голова Федеральної асоціації лікарів служби громадської охорони здоров'я Німеччини Йоханнес Нісен (Johannes Nießen) в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke закликав до обов'язкового загальноєвропейського експрес-тестування всіх, хто в'їжджає в ЄС з Китаю.

«У разі вибухового поширення, як це зараз відбувається у Китаї, необхідно зважати на те, що вірус мутуватиме», – вважає фахівець. Наразі необхідна «єдина концепція захисту по всій Європі», додав він.

Через гігантську хвилю заражень коронавірусом у Китаї, низка країн минулого тижня затвердила обов'язкове тестування для приїжджих із КНР, зокрема – Італія, США, Японія, Індія та Малайзія. Міністерство охорони здоров'я Італії розпорядилося перевіряти на COVID-19 «всіх пасажирів, які прибувають з Китаю та проїжджають через Італію». У відомстві водночас зазначили, що досі тестування не виявило жодних нових варіантів вірусу.

До слова, Китай три роки жив відповідно до політики нульової COVID-толерантності. Для цього влада КНР розгорнула національну кампанію вакцинації, внаслідок якої понад 90 відсотків населення щепилися та ревакцинувалися препаратами місцевого виробництва.

У грудні 2022 року китайська влада скасувала майже всі обмежувальні заходи, які асоціювалися з курсом, що проводився раніше. Після цього в країні було зафіксовано вибухове зростання захворюваності.

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Теги: коронавірус Китай Європа вакцинація

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