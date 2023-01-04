Спалах Covid-19 в Китаї: крематорії не справляються

До крематоріїв надходить у п’ять разів більше тіл, аніж зазвичай

Через перевантажені крематорії людям довелося спалювати тіло померлого родича прямо у дворі будинку

Зі збільшеним навантаженням через спалах коронавірусної інфекції у Китаї не справляються крематорії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що до крематоріїв надходить у п’ять разів більше тіл, аніж зазвичай.

Родичі однієї із загиблих жінок повідомили, що тіло пенсіонерки знаходилося в будинку протягом п'яти днів, перш ніж за ним приїхав катафалк. Зазначають, що пощастило, оскільки зима цьогоріч холодна.

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За непідтвердженими даними, через перевантажені крематорії людям довелося спалювати тіло померлого родича прямо у дворі будинку.

Крім того, вартість кремації у Шанхаї зросла до 4350 доларів. Вся система паралізована.

Схожа картина спостерігається і в похоронному бюро по всьому Китаю.

«Але тільки за нескінченними чергами скорботних родичів та змучених співробітників крематоріїв можна скласти реальне уявлення про наслідки нового спалаху коронавірусу в Китаї», – зазначає видання.

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Нагадаємо, китайські лікарні не можуть впоратись із напливом пацієнтів, які хворіють на коронавірус – спалах Covid-19: у китайських лікарнях панує хаос (відео).