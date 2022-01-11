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    Спецслужби Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

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    Підозрюваних затримали в межах двох кримінальних проваджень&nbsp;за статтею &laquo;шпигунство&raquo; - Спецслужби Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

    Підозрюваних затримали в межах двох кримінальних проваджень за статтею «шпигунство»

    фото: vdd.gov.lv

    Ймовірних шпигунів заарештували

    Служба держбезпеки і Служба військової розвідки та безпеки Латвії затримали двох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб. Про це повідомляє пресслужба Служби держбезпеки Латвії.

    Підозрюваних затримали в межах двох кримінальних проваджень за статтею «шпигунство». За інформацією слідства, вони в Росії зустрічалися зі співробітниками військової розвідки РФ. Підозрюваних заарештували.

    Згодом, 30 грудня 2021 року, Служба держбезпеки скерувала справу до прокуратури з вимогою розпочати кримінальне переслідування.

    Правоохоронці встановили, що один з підозрюваних використовував отримані під час професійної діяльності контакти, щоб одержати, узагальнити й передати розвідці РФ інформацію про бойові можливості, процедури, плани та навчання Національних збройних сил, оборонні закупівлі та розширений контингент НАТО на території Латвії.

    У другій кримінальній справі фігуранта підозрюють у багаторічній співпраці з військовою розвідкою Росії та передачі відомостей у інтересах РФ.

    Наразі ведеться слідство.

    Раніше СБУ назвала кількість викритих російських дипломатів-розвідників.

    Також повідомлялося, що поляк може сісти на 10 років у в’язницю за шпигунство на Росію.

    Теги: Росія шпигун Латвія
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    Спецслужби Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії