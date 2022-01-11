Спецслужби Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії
Підозрюваних затримали в межах двох кримінальних проваджень за статтею «шпигунство»
Ймовірних шпигунів заарештували
Служба держбезпеки і Служба військової розвідки та безпеки Латвії затримали двох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб. Про це повідомляє пресслужба Служби держбезпеки Латвії.
Підозрюваних затримали в межах двох кримінальних проваджень за статтею «шпигунство». За інформацією слідства, вони в Росії зустрічалися зі співробітниками військової розвідки РФ. Підозрюваних заарештували.
Згодом, 30 грудня 2021 року, Служба держбезпеки скерувала справу до прокуратури з вимогою розпочати кримінальне переслідування.
Правоохоронці встановили, що один з підозрюваних використовував отримані під час професійної діяльності контакти, щоб одержати, узагальнити й передати розвідці РФ інформацію про бойові можливості, процедури, плани та навчання Національних збройних сил, оборонні закупівлі та розширений контингент НАТО на території Латвії.
У другій кримінальній справі фігуранта підозрюють у багаторічній співпраці з військовою розвідкою Росії та передачі відомостей у інтересах РФ.
Наразі ведеться слідство.
Раніше СБУ назвала кількість викритих російських дипломатів-розвідників.
Також повідомлялося, що поляк може сісти на 10 років у в’язницю за шпигунство на Росію.