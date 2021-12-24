ФСБ схопила під Воронежем «завербованого» Україною російського військового

Росія підозрює свого громадянина нібито у шпигунстві на користь України

Військовому загрожує до 20 років тюрми і штраф

Федеральна служба безпеки Росії оголосила про затримання російського військовослужбовця, підозрюваного у співпраці з розвідкою України. Про це повідомляють у Федеральній службі безпеки РФ, а також російські ЗМІ, які публікують відеозапис затримання.

Зазначається, що військового затримали у Воронезькій області, яка межує на півдні з Україною, за підозрою у державній зраді. За даними ФСБ, затриманий був завербований військовою розвідкою України і збирав дані про російські війська, «витік яких міг завдати шкоди обороноздатності держави».

Інших подробиць та імені підозрюваного у ФСБ не розкрили. Військовий гарнізонний суд уже заарештував військовослужбовця. За статтею про держзраду йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

13 грудня ФСБ Росії заявила про викриття «терористичної мережі», пов'язаної з Україною.

На початку грудня ФСБ оголосила «українськими шпигунами» 23-річного продавця кави та родину із села на Тернопільщині.

Згодом СБУ спростувала фейк ФСБ про затримання «українських шпигунів».

Також повідомлялося, що ФСБ затримала ексдепутата окупованої Ялти за «шпигунство» для України.