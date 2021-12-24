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    ФСБ схопила під Воронежем «завербованого» Україною російського військового

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    Росія підозрює свого громадянина нібито у шпигунстві на користь України - ФСБ схопила під Воронежем «завербованого» Україною російського військового
    Росія підозрює свого громадянина нібито у шпигунстві на користь України
    скріншот з відео

    Військовому загрожує до 20 років тюрми і штраф

    Федеральна служба безпеки Росії оголосила про затримання російського військовослужбовця, підозрюваного у співпраці з розвідкою України. Про це повідомляють у Федеральній службі безпеки РФ, а також російські ЗМІ, які публікують відеозапис затримання.

    Зазначається, що військового затримали у Воронезькій області, яка межує на півдні з Україною, за підозрою у державній зраді. За даними ФСБ, затриманий був завербований військовою розвідкою України і збирав дані про російські війська, «витік яких міг завдати шкоди обороноздатності держави».

    Інших подробиць та імені підозрюваного у ФСБ не розкрили. Військовий гарнізонний суд уже заарештував військовослужбовця. За статтею про держзраду йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

    13 грудня ФСБ Росії заявила про викриття «терористичної мережі», пов'язаної з Україною.

    На початку грудня ФСБ оголосила «українськими шпигунами» 23-річного продавця кави та родину із села на Тернопільщині.

    Згодом СБУ спростувала фейк ФСБ про затримання «українських шпигунів».

    Також повідомлялося, що ФСБ затримала ексдепутата окупованої Ялти за «шпигунство» для України.

    Теги: Росія ФСБ шпигун військові
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    ФСБ схопила під Воронежем «завербованого» Україною російського військового