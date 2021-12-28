СБУ назвала кількість викритих російських дипломатів-розвідників

СБУ підбила підсумки роботи контррозвідки з 2014 року

21 російського «дипломата-розвідника» оголошено персоною нон-грата в Україні

Від початку гібридної агресії Росії проти України нейтралізовано понад 30 агентурних мереж в різних регіонах України, повідомила пресслужба Служби безпеки.

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«Викрито понад 20 кадрових співробітників російської розвідки, які працювали в Україні під прикриттям посад дипломатів РФ. За матеріалами СБУ, їх оголошено рersona non grata», – йдеться в повідомленні.





Крім того, з 2014 року українські контррозвідники знешкодили понад 300 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. 26 зловмисників затримано на спробі підриву об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі оборонного значення.

Більше ніж 250 бойовиків суд покарав до різних термінів ув’язнення за злочини проти державної безпеки України. Серед них – ватажки та учасники незаконних збройних формувань і угруповань «Л/ДНР». Понад 180 зловмисників засуджено за державну зраду та шпигунство, вказали в СБУ.

У СБУ запевняють, що контррозвідка проводить «системну роботу щодо запобігання та нейтралізації загроз гібридної агресії РФ проти України».

Російська сторона зазвичай заяви Києва про ймовірних завербованих агентів або заперечує, або взагалі не коментує.





Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України привітала контррозвідку з ювілеєм.

Як відомо, нещодавно у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція». Пізніше приморський суд Маріуполя арештував його на два місяці без права застави.



