  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Спічрайтер Трампа покинула Білий дім через конференцію націоналістів

    • Розсилка
    Спічрайтер Трампа покинула Білий дім через конференцію націоналістів

    Спічрайтер Трампа була однією із спікерів на конференції клубу Менкена у 2016 році

    Спічрайтер президента Дональда Трампа, яка була присутня на конференції націоналістів у 2016 році, покинула Білий дім.

    Про це повідомляє CNN.

    Даррен Бітті, помічниця Білого дому з питань політики і спічрайтер, була однією із спікерів на конференції клубу Менкена у 2016 році, зазначає CNN.

    Клуб Менкена являє собою невелику щорічну конференцію, яка проходить з 2008 року, участь в якій регулярно беруть так звані білі націоналісти.

    Зокрема, захід неодноразово відвідував ідеолог американських «альтернативних правих» Річард Спенсер.

    У Білому домі відмовились назвати точну дату, коли Бітті покинула Адміністрацію. Водночас CNN зазначає, що адреса робочої електронної скриньки Бітті була активна до суботи, 18 серпня.

    Бітті підтвердила CNN, що виступала на конференції націоналістів у 2016 році, заявивши, що її промова «не викликала заперечень».

    Читайте також
    США Дональд Трамп націоналісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ