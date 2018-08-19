Спічрайтер Трампа покинула Білий дім через конференцію націоналістів



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Спічрайтер Трампа була однією із спікерів на конференції клубу Менкена у 2016 році

Спічрайтер президента Дональда Трампа, яка була присутня на конференції націоналістів у 2016 році, покинула Білий дім.

Про це повідомляє CNN.

Даррен Бітті, помічниця Білого дому з питань політики і спічрайтер, була однією із спікерів на конференції клубу Менкена у 2016 році, зазначає CNN.

Клуб Менкена являє собою невелику щорічну конференцію, яка проходить з 2008 року, участь в якій регулярно беруть так звані білі націоналісти.

Зокрема, захід неодноразово відвідував ідеолог американських «альтернативних правих» Річард Спенсер.

У Білому домі відмовились назвати точну дату, коли Бітті покинула Адміністрацію. Водночас CNN зазначає, що адреса робочої електронної скриньки Бітті була активна до суботи, 18 серпня.

Бітті підтвердила CNN, що виступала на конференції націоналістів у 2016 році, заявивши, що її промова «не викликала заперечень».