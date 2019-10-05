Справа МН17: родичам загиблих показали будівлю, де пройде суд



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Судовий комплекс «Схіпхол», що розташований за близько 50 км від Гааги, може вмістити близько тисячі осіб Фото: Укрінформ

Суд щодо збиття «Боїнгу» МН17 почнеться 9 березня 2020 року

Найближчим родичам загиблих у катастрофі «Боїнга» МН17 провели екскурсію залами судового комплексу «Схіпхол», де відбуватиметься розгляд справи МН17.

Про це член правління нідерландського фонду «Авіакатастрофа MH17» Піт Плуг, який втратив трьох родичів у трагедії, розповів «Укрінформу».

«Це не великий суд, і не всі рідні можуть бути присутніми на суді, лише найближчі родичі. Проте вони зможуть стежити за процесом через трансляцію. Судовий комплекс «Схіпхол» – будівля високої безпеки», - розповів Плуг.

Він також сказав, що це будівля суворого режиму, яку не можна фотографувати.

Судовий комплекс «Схіпхол», що розташований за близько 50 км від Гааги, може вмістити близько тисячі осіб – учасників процесу, родичів загиблих, представників ЗМІ.

Символічно, що він знаходиться за кілька кілометрів від аеропорту «Схіпхол», з якого чотири роки тому вилетів «Боїнг-777», і поряд з яким відкрили національний меморіальний комплекс пам’яті жертв трагедії.

Відомо, що суд щодо збиття «Боїнга» МН17 почнеться 9 березня 2020 року.

До слова, в ООН сподіваються, що всі держави-члени будуть співпрацювати щодо розслідування трагедії збитого над Донбасом влітку 2014-го року літака Малазійських авіаліній рейсу MH17.