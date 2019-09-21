Пристайко запевняє, що Україна обговорювала з Нідерландами видачу Цемаха



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Підозрюваний у справі про знищення малайзійського літака MH17 на Донбасі Володимир Цемах Фото: Радіо Свобода

Міністр нагадав, що Київ передавав нідерландській стороні право проводити це розслідування, дали повний доступ, але вони довго приймають рішення

Нідерланди закликали Україну не передавати Росії Володимира Цемаха, але самі не скористалися можливістю провести з ним всі необхідні слідчі дії.

Про це розповів в інтерв'ю «Європейській правді» міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

У ситуації з видачею Цемаха Росії були проведені складні розрахунки, і глава держави вирішив, що цінність українців, які перебувають у полоні, вища, ніж можливі теоретичні втрати через важливого свідка у справі MH17.

«Ми детально говорили з голландцями перед видачею. Я особисто говорив з керівництвом МЗС (Нідерландів - ред.), чітко пояснивши нашу позицію. Президент поговорив з прем'єрміністром. Зараз у нас запланована зустріч в Нью-Йорку. Нідерландам може не подобатися, що вони не отримали те, що хотіли. Але зараз я вже чую, що ми з ними не спілкуємося - а це неправда», - сказав Пристайко.

Міністр нагадав, що Київ передавав нідерландській стороні право проводити це розслідування, дали повний доступ, але вони довго приймають рішення.

«Ось, наприклад, стосовно того самого Цемаха. Засідання суду у справі MH17 заплановано на березень наступного року. Ніхто не сказав: «Давайте заслухаємо його на суді раніше, поки він ще в Україні». Ні, вони залишили наступне засідання в планах на березень, а тепер звинувачують нас у тому, що ми його віддали в рамках обміну на наших хлопців. При цьому весь час до обміну нідерландська слідча група мала повний доступ до нього», - сказав глава МЗС України.

Він наголосив, що під час спецоперації щодо Цемаха на Донбасі один боєць втратив ногу, а ще один загинув. І завдяки цьому, за словами міністра, у Нідерландів з'явилася можливість допитати важливого свідка.

«Якщо ж вони зараз не провели судового засідання, якщо у них суд вирішив зібратися тільки в березні, то вибачте, це трохи довго, щоб ми його просто тримали, поки вони зберуться. І нарешті, тепер вони мають можливість отримати його на суд , який відбудеться в березні. Вони повинні звернутися із запитом про це до російської сторони», - додав Пристайко.

Раніше українські військові розповіли, як проводилася спецоперація із вивезення Цемаха.

Як відомо, депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі повідомила, що Нідерланди перекваліфікували Цемаха, який раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 на Донбасі, в підозрювані.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.