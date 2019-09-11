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    Цемах із свідка став підозрюваним у справі МН17

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    <span>Володимир Цемах</span> - Цемах із свідка став підозрюваним у справі МН17
    Володимир Цемах

    Депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі заявила, що тепер Цемаха розглядають в якості одного з підозрюваних

    Нідерланди перекваліфікували бойовика «ДНР» Володимира Цемаха, який раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 на Донбасі, в підозрювані.

    Про це в інтерв'ю DW в середу, 11 вересня, повідомила депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі.

    За її словами, міжнародна слідча група (JIT) і нідерландський прокурор поширили лист, в якому говорилося про те, що відповідно до інформації, яка з’явилася літом, тепер Цемаха розглядають в якості одного з підозрюваних.

    Каті Пірі стала автором відкритого листа, підписаного 4 вересня 40 депутатами Європарламенту, в якому вони закликали президента Володимира Зеленського не допустити видачі Цемаха Москві.

    Як заявила Пірі, рішення Києва включити Цемаха в список для обміну ув'язненими з Росією стало вкрай болючим і для Нідерландів, і для родичів жертв збитого MH17.

    «З міжнародної точки зору Україна має зобов'язання, що передбачають всебічне співробітництво в спробах знайти відповідальних за збитий літак MH17. І віддавши одного з підозрюваних Москві, Україна тим самим не стримала свою обіцянку», - вважає європарламентар.

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

    У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

    5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони. 

    Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

    Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

    Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

    Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

    Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

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