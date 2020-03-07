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    США планують надіслати Україні озброєння на $125 млн

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    США мають намір постачати в Україну патрульні човни&nbsp;Mark VI - США планують надіслати Україні озброєння на $125 млн
    США мають намір постачати в Україну патрульні човни Mark VI
    Фото: USNI News

    Вашингтон хоче надати Україні патрульні катери

    Конгрес Сполучених Штатів Америки був повідомлений про плани Міністерства оборони щодо нової поставки Україні військового озброєння на $125 млн. Про це повідомляє телеканал CNN.

    За даними джерел видання в Конгресі і Білому домі, мова йде про половину першого траншу військової допомоги Україні в розмірі $250 млн.

    Пентагон планує надати Києву протиартилерійські радіолокаційні станції, патрульні катери Mark VI та іншу техніку. Терміни не називаються. «Міністерство оборони не коментує і не підтверджує подальше виділення допомоги по лінії безпеки, яку розглядає Конгресу», - заявила офіційний представник Пентагону Карл Глісон.

    Раніше повідомлялося, що США збережуть обсяги фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону в 2021 році. Вашингтон має намір відразу виділити $115 млн на програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту і $250 млн по лінії Пентагону.

    Як повідомляв «Главком», Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.

    США фінансування Вашингтон озброєння
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