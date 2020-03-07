Ще один круїзний лайнер зазнав коронавірусної атаки



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Круїзний лайнер Grand Princess через коронавірус змушений зупинитися на карантин поблизу Нью-Йорка Фото: CruiseMapper

На круїзному лайнері Grand Princess більше 20 випадків зараження небезпечним вірусом

На круїзному лайнері Grand Princess, що стоїть на якорі біля каліфорнійського узбережжя поблизу Сан-Франциско, було виявлено 21 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомив віце-президент США Майк Пенс у Вашингтоні. Про це повідомляє DW.

Пенс зазначив, що мова йде про 19 членів екіпажу і двох пасажирів судна. Очікується, що в найближчі вихідні дні, 7 і 8 березня, круїзний лайнер буде переведений в один із некомерційних портів. Досі тест на новий коронавірус пройшли 46 осіб, які перебувають на лайнері. За словами Пенса, наступним кроком має стати тестування всіх людей на борту, а це близько 2400 пасажирів і 1100 членів екіпажу. «У разі необхідності ми встановимо карантин», - цитує Майка Пенса газета The New York Times.

Влада США дала судну вказівку стати на якір у 100 кілометрах від узбережжя Каліфорнії, після того як стало відомо про те, що один із колишніх пасажирів Grand Princess помер від пневмонії COVID-19. Мова йде про 71-річного чоловіка, який здійснив на лайнері в лютому 2020 року круїз із Сан-Франциско до Мексики, уточнює The New York Times. Крім того, коронавірус був виявлений ще в кількох людей, що перебували на борту лайнера під час того ж круїзу. За інформацією американських ЗМІ, набори для проведення тесту на коронавірус на борт судна доставили солдати національної гвардії США, які спустилися на судно по канату з вертольота. Президент США Дональд Трамп сказав, що волів би, щоб пасажири залишалися на борту Grand Princess. При цьому президент сказав, що надасть іншим приймати рішення, чи зможуть пасажири залишити лайнер, передає Голос Америки.

«Особисто я б волів, щоб вони залишилися, але я повністю зрозумію, якщо їх вирішать відпустити», – сказав Трамп журналістам після відвідування Центрів з контролю і профілактики захворювань в Атланті.

Grand Princess належить тій же компанії, що і лайнер Diamond Princess, який простояв у лютому 2020 року два тижні в порту японської Йокогами через спалах коронавірусу на борту. Тоді зараження було виявлено у понад 700 осіб, шестеро з них згодом померли від легеневої хвороби, спричиненої цією інфекцією.

За даними на вечір 6 березня, у Каліфорнії було зареєстровано 70 випадків зараження коронавірусом, не рахуючи пацієнтів на борту лайнера Grand Princess, повідомляє The New York Times. Усього в США, за даними сайту Worldometers на ранок 7 березня, зафіксовано 320 випадків зараження коронавірусом. 15 людина в країні померли від COVID-19.