Український дипломат порівняв виступ Росії в Радбезі ООН з фільмами жахів Хічкока



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Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

Як пояснив Кислиця, росіяни використовують прийоми з фільмів Хічкока, щоби відвести увагу від справжнього розвитку подій в Криму

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія використовує прийоми із «фільмів жахів», коли говорить про ситуацію в Криму, й порадив Москві не плутати свої вимисли з реальністю, яку підтверджують офіційні звіти ООН та інших міжнародних організацій.

Про це український дипломат заявив під час засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа щодо ситуації в Криму у відповідь на виступ російського представника.

«Російська Федерація говорила про «фантастику», про «історії жахів»(в Криму – ред.), і я хочу сказати, що у виступі РФ були заяви, які не мають нічого спільного з реальністю. А реальність – це те, що ми читаємо в доповідях Генерального секретаря ООН, підготовлених на виконання відповідних резолюцій Генасамблеї», - зауважив представник України.

Як підкреслив Кислиця, росіяни використовують прийоми з фільмів Хічкока, так звані макгаффіни (об'єкти, важливі для загострення сюжету), щоби відвести увагу від справжнього розвитку подій, але це в них погано виходить.

«Макгаффіни застосовують для закрутки сюжету – у цьому випадку сюжету, який пише окупаційна влада на Кримському півострові. Однак, як і в кіноіндустрії, «макгаффіни» мають мало спільного зі справжньою історією. Сценаристи з них нікудишні», - зауважив Кислиця.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН зібралася в п'ятницю на засідання за формулою Арріа з метою розгляду порушень прав людини в анексованому Росією Криму і шляхів деокупації півострова.

До слова, раніше Кислиця в Радбезі ООН звернувся до росіян, прочитавши вірш «Хотят ли русские войны?».

Джерело: Укрінформ