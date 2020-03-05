Путін та Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі



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Режим припинення вогню вводиться з 6 березня

Туреччина та Російська Федерація домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час пресконференції за результатами переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним.

Так, за словами Ердогана, режим припинення вогню в провінції Ідліб, де триває військова операції «Щит весни», буде введено в ніч на 6 березня. Режим припинення вогню почне діяти рівно опівночі.

Крім того, глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що в рамках досягнутих під час сьогоднішніх переговорів в Москві домовленостей навколо траси М4 заплановано створити коридор безпеки шириною в 6 км. А вже з 15 березня в провінції Ідліб та на трасі М4 почнуть роботу спільні російсько-турецькі патрулі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина та Росія узгодили документ щодо врегулювання ситуації в сирійській провінції Ідліб. Російський президент Володимир Путін заявляв, що сторони знайшли прийнятні варіанти розв'язання ситуації в сирійському Ідлібі.

Зазначимо, що США виступили за припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Вашингтон закликав Росію та Туреччину повернутися до виконання досягнутої у 2018 році сочинської угоди.

Крім того, голова Ради Європи Шарль Мішель закликав Путіна припинити атаки в сирійському Ідлібі. У розмові з президентом РФ Мішель зазначив, що конфлікт у Сирії необхідно вирішити політичним шляхом.

28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Нагадаємо, 28 лютого, президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися.

Напередодні Ердоган порадив ЄС готуватись до «мільйонів біженців».

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