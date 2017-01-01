США і КНР можуть опинитися в умовах торговельної війни через шість місяців

Зусилля Пекіна щодо проблематики КНДР можуть попередити такий розвиток подій

Грем Еллісон, який є колишнім співробітником Пентагону і колишнім деканом Школи управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті, заявив про те, що Вашингтон може вдатися до торговельних обмежень щодо Китаю. Єдиною умовою, яка може попередити такий крок є додаткові заходи Пекіна щодо приборкання ядерних і ракетних амбіцій КНДР. Про це



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Зусилля Пекіна щодо проблематики КНДР можуть попередити такий розвиток подій

Грем Еллісон, який є колишнім співробітником Пентагону і колишнім деканом Школи управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті, заявив про те, що Вашингтон може вдатися до торговельних обмежень щодо Китаю. Єдиною умовою, яка може попередити такий крок є додаткові заходи Пекіна щодо приборкання ядерних і ракетних амбіцій КНДР. Про це він сказав виданню South China Morning Post.

За словами Еллісона, Пекін вдасться до контрзаходів і як наслідок через шість місяців між КНР і США може початися повномасштабна торговельна війна.

Після візиту Дональда Трампа до КНР в рамках Східноазійського турне американського президента видання Wall Street Journal повідомляло про те, що у Вашингтоні розглядають можливість запровадження до десятка заходів, які мають стосуватися торговельної практики КНР. Тим самим Вашингтон, на думку даного видання, мав би показати Пекіну, що США не зацікавлені говорити про окремі деталі, а їх цікавлять структурні параметри торговельного режиму між двома країнами.

Еллісон поділяє думку, що США на шляху до того, щоб вимагати від КНР радикальних змін в режимі двосторонньої торгівлі. Оскільки дана ціль була чітко артикульована Дональдом Трампом.

Протягом третього кварталу 2017 року дефіцит двосторонньої торгівлі на користь КНР склав 103 млрд доларів, або на 6,7% більше, ніж за відповідний період 2016 року. В той же час американський експорт до КНР виріс на 13%.