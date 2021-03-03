США можуть запровадити нові санкції проти Росії

Вашингтон вже запровадив санкції проти семи високопоставлених чиновників з Росії

Вашингтон вже запровадив санкції проти семи високопоставлених чиновників з Росії

Вашингтон розглядає можливість введення санкцій проти фігурантів зі списку, наданого США Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального

Сполучені Штати Америки залишають за собою право визначати необхідність введення санкцій проти додаткових фізичних та юридичних осіб в Росії як за порушення прав людини, так і в ширшому контексті зловмисної поведінки РФ.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

«Якщо ми визначимо, що нашим інтересам відповідатиме запровадження санкцій проти інших цілей за порушення прав людини – чи то по справі Навального, чи у ширшому контексті поведінки РФ – ми маємо відповідати цьому пороговому рівню», – зазначив Прайс.

Представник зовнішньополітичного відомства США заявив це у відповідь на запитання, чи планує Вашингтон вводити санкції проти фігурантів зі списку, наданого США Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального. «І якщо ми дійдемо до цього, і це буде в наших інтересах, я сподіваюся, ви почуєте більше про потенційні кроки у відповідь», – підкреслив представник Держдепартаменту США.