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    США можуть запровадити нові санкції проти Росії

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    Вашингтон вже запровадив санкції проти семи високопоставлених чиновників з Росії - США можуть запровадити нові санкції проти Росії
    Вашингтон вже запровадив санкції проти семи високопоставлених чиновників з Росії
    Фото з відкритих джерел

    Вашингтон розглядає можливість введення санкцій проти фігурантів зі списку, наданого США Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального

    Сполучені Штати Америки залишають за собою право визначати необхідність введення санкцій проти додаткових фізичних та юридичних осіб в Росії як за порушення прав людини, так і в ширшому контексті зловмисної поведінки РФ.

    Про це заявив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

    «Якщо ми визначимо, що нашим інтересам відповідатиме запровадження санкцій проти інших цілей за порушення прав людини – чи то по справі Навального, чи у ширшому контексті поведінки РФ – ми маємо відповідати цьому пороговому рівню», – зазначив Прайс.

    Представник зовнішньополітичного відомства США заявив це у відповідь на запитання, чи планує Вашингтон вводити санкції проти фігурантів зі списку, наданого США Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального. «І якщо ми дійдемо до цього, і це буде в наших інтересах, я сподіваюся, ви почуєте більше про потенційні кроки у відповідь», – підкреслив представник Держдепартаменту США.

    Нагадаємо, США вводять санкції проти Росії через ситуацію з отруєнням і арештом опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, до «чорного списку» потраплять сім чиновників.

    Повідломлялося, що через американські санкції десятки компаній спішно покинули «Північний потік – 2».

    Адміністрація президента США Джо Байдена не прагне до перезавантаження відносин з Росією.

    Разом з тим колишній президент США Дональд Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена.


    Теги: Росія США санкції Вашингтон
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