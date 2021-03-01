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    Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена

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    Дональд Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена - Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена
    Дональд Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена

    Трамп додав, що «всі знали», що адміністрація Байдена буде «поганою»

    Президент Джо Байден став найгіршим очільником США в сучасній історії. Його перший місяць на посаді був «катастрофічним».

    Про це сказав колишній президент США Дональд Трамп під час виступу у Флориді ввечері 28 лютого.

    Трамп додав, що «всі знали», що адміністрація Байдена буде «поганою», однак «ніхто не очікував, що настільки».

    «У Джо Байдена був катастрофічний перший місяць з усіх президентів у сучасній історії США, це правда», – заявив колишній президент.

    Він додав, що у Байдена «проти робочих місць, проти кордонів, проти енергетики і проти науки».

    «Всього за один короткий місяць ми пішли від «Америка на першому місці« до «Америка на останньому місці», – додав Трамп.

    Раніше повідомлялося, що Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США.

    Адміністрація Байдена планує ігнорувати недільний виступ колишнього президента Дональда Трампа.

    Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп президент час
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