Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена

Трамп додав, що «всі знали», що адміністрація Байдена буде «поганою»

Президент Джо Байден став найгіршим очільником США в сучасній історії. Його перший місяць на посаді був «катастрофічним».

Про це сказав колишній президент США Дональд Трамп під час виступу у Флориді ввечері 28 лютого.

Трамп додав, що «всі знали», що адміністрація Байдена буде «поганою», однак «ніхто не очікував, що настільки».

«У Джо Байдена був катастрофічний перший місяць з усіх президентів у сучасній історії США, це правда», – заявив колишній президент.

Він додав, що у Байдена «проти робочих місць, проти кордонів, проти енергетики і проти науки».

«Всього за один короткий місяць ми пішли від «Америка на першому місці« до «Америка на останньому місці», – додав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США.

Адміністрація Байдена планує ігнорувати недільний виступ колишнього президента Дональда Трампа.

Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.