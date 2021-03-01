Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена
Трамп додав, що «всі знали», що адміністрація Байдена буде «поганою»
Про це сказав колишній президент США Дональд Трамп під час виступу у Флориді ввечері 28 лютого.
Трамп додав, що «всі знали», що адміністрація Байдена буде «поганою», однак «ніхто не очікував, що настільки».
«У Джо Байдена був катастрофічний перший місяць з усіх президентів у сучасній історії США, це правда», – заявив колишній президент.
Він додав, що у Байдена «проти робочих місць, проти кордонів, проти енергетики і проти науки».
«Всього за один короткий місяць ми пішли від «Америка на першому місці« до «Америка на останньому місці», – додав Трамп.
Раніше повідомлялося, що Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США.
Адміністрація Байдена планує ігнорувати недільний виступ колишнього президента Дональда Трампа.
Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.