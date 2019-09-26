США надсилають до Литви пів тисячі військових



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Москва звинувачує НАТО в дестабілізації Європи шляхом переміщення військ ближче до її кордонів

Підрозділ 1-ї кавалерійської дивізії США, що дислокується у штаті Техас, оснащений танками та бронетехнікою, замінить у Литві аналогічний підрозділ 1-ї стрілецької дивізії

Сполучені Штати у жовтні переведуть 500 своїх військових до Литви, щоб посилити східний фланг НАТО поблизу російських кордонів.

Про це заявив міністр оборони Литви Раймондас Каробліс, назвавши американський контингент «життєво важливим фактором стримування».

Зазначається, що постійно дислокований у штаті Техас підрозділ 1-ї кавалерійської дивізії США, оснащений танками та бронетехнікою, замінить у Литві аналогічний підрозділ 1-ї стрілецької дивізії, базованої в штаті Канзас. Ці військові залишать Литву після військових навчань навесні 2020 року.

Сполучені Штати та їхні союзники, включно з Великою Британією, Канадою, Францією та Німеччиною, за принципом ротації розташовують свої військові підрозділи на територіях таких членів НАТО, як Польща, Литва, Латвія та Естонія. Це сталося після анексії Росією українського Криму в березні 2014 року.

Усі чотири країни мають спільний кордон із Росією.

Москва звинувачує НАТО в дестабілізації Європи шляхом переміщення військ ближче до її кордонів.