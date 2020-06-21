  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Польщі від коронавірусу вилікувалися понад 16 тисяч людей

    • Розсилка
    На цей час у Польщі проведено понад 1,3 млн тестів на&nbsp;коронавірус - У Польщі від коронавірусу вилікувалися понад 16 тисяч людей
    На цей час у Польщі проведено понад 1,3 млн тестів на коронавірус

    У лікарнях країни перебуває 1877 пацієнтів із коронавірусом

    Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 31 931, померли загалом 1356 осіб. Одужали 16 683 особи.

    Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

    «Кількість інфікованих коронавірусом – 31 931, 1356 осіб померли», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 311 нових випадків інфікування, померли 10 хворих.

    Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 16 683 людини.

    У лікарнях країни перебуває 1877 пацієнтів із коронавірусом, 94 585 людей на домашньому карантині, 18 619 осіб під епідеміологічним наглядом.

    На цей час у Польщі проведено понад 1,3 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 20 тисяч.

    Головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. За останню добу в Сілезькому воєводстві підтверджено 128 нових випадків інфікування, що становить понад 40% від загального показника по країні.

    З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. Утім, поки що не відновлено авіасполучення між Польщею та Україною.

    Відтепер громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після приїзду з країн Євросоюзу. Натомість її мають проходити усі, хто в’їжджає до Польщі з України.

    Як повідомлялося, у Польщі різко зросла смертність від коронавірусу.

    Читайте також:
    Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з ЄС
    ЄС Польща карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ