Тиждень до виборів президента Польщі: опубліковані останні опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За чотири дні до виборів президент Анджей Дуда (на фото) має зустрітися в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом Фото: Reuters

Серед лідерів президентських перегонів – Дуда і мер Варшави

28 червня відбудуться вибори президента Польщі. За результатами останнього опитування громадської думки, яке провело агентство Kantar, найбільшу підтримку співгромадян в президентських виборах мають нинішній президент Польщі, кандидат від владної партії Право і справедливість Анджей Дуда та мер Варшави, кандидат від опозиційної Громадянської коаліції Рафал Тшасковський.

Зокрема, в першому колі голосування за Анджея Дуду свої голоси готові віддати 38 відсотків поляків, за Рафала Тшасковського – 27 відсотків. На думку аналітиків, інші дев’ять кандидатів на презитенську посаду реальних шансів на виборах не мають.

Як стало відомо, за чотири дні до виборів, 24 червня президент Анджей Дуда має зустрітися в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

Однією з головних тем переговорів має бути військова співпраця країн, а також співпраця США і Польщі в ділянках економіки і торгівлі. Як наголосив польський президент, Дональд Трамп особливо зацікавлений «у співпраці в рамках програми «Трьох морів» (Trójmorze – міжнародна ініціатива 12 країн ЄС, що лежать поблизу Балтійського, Чорного і Адріатичного морів – ред.).

Відтак президент Польщі Анджей Дуда стане першим лідером країни, якого запросили до Білого дому після епідемії Covid-19.

У прийнятій 10 травня резолюції Державна виборча комісія заявила, що на виборах президента Польщі, призначених на 10 травня цього року, не було можливості голосувати за кандидатів. При цьому наголошувалося, що спікер Сейму має протягом 14 днів призначити дату нових виборів.

Слід зазначити, що пропонована урядом дата створює складнощі для опозиції, оскільки її новий кандидат Рафал Тшасковський ще має зібрати 100 тис. підписів, а в умовах карантину це непросто.

Раніше повідомлялося, що у Польщі хочуть скасувати вибори президента через коронавірус. Тоді правляча партія «Право і справедливість» внесла до Сейму проєкт змін в Констиуцію, який передбачає продовження президентського строку Анджея Дуди до семи років і скасування президентських виборів, запланованих на 10 травня.

Згодом голова Європейської народної партії, колишній прем'єр-міністр Польщі та президент Європейської Ради Дональд Туск закликав поляків не брати участь у президентських виборах, запланованих у країні на 10 травня.

На посаду президента Польщі претендують десять кандидатів, у тому числі чинний глава держави, кандидат від владної партії Право і справедливість Анджей Дуда.

Раніше стало відомо, що Туск підтримав опозиційного кандидата на виборах президента Польщі.

Читайте також: