У Польщі поліція затримала чоловіка, який ображав і погрожував офіціанту з України



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Польська поліція затримала поляка, який погрожував українцю

Поляк виклав відео з погрозами

У Польщі в місті Зелена Гура чоловік ображав офіціанта з України і погрожував йому зброєю. Після звернення у поліцію 53-річного чоловіка заарештували.

Про це повідомляє Центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії у Фейсбуці.

У повідомленні йдеться, що на початку червня поляк у ресторані в Зеленій Гурі почав ображати офіціанта – громадянина України, – через його національність. Але на цьому історія не закінчилася. Згодом чоловік виклав в соцмережі відео зі словами: «No to mili państwo. Czas załatwić sprawę». ( Але це приємна країна, час вирішити справу. При цьому він взяв в руку та продемонстрував пістолет.

Ще того ж дня українець та менеджер ресторану звернулися в поліцію та до Центру моніторингу проявів расизму та ксенофобії, заявивши про погрози. Після затримання 53-річного варшав’янина його звинуватили в публічному ображанні особи через її національність, а також у погрозах особі або її найближчим родичам. Затриманого перевезли до Зеленої Гури. Зараз поліція перевіряє, чи справжньою була зброя, яку чоловік продемонстрував на відео.

«Це теж вплине на розгляд справи. Затриманий вини не визнає та відмовився від пояснень»- повідомили в поліції в Зеленій Гурі.

Нагадаємо, 15 червня у центрі польського міста Грудзьондз 33-річний поляк напав на групу людей, які розмовляли українською мовою. Спочатку він почав погрожувати їм фізичною розправою, а згодом витягнув газовий пістолет та відкрив стрільбу в бік українців.