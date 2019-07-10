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    У світі

    США планують створити військову коаліцію в Перській затоці

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    Протягом наступних кількох тижнів ми визначимо, у яких країн є політична воля, щоб підтримати цю ініціативу, - представник&nbsp;Збройних сил США - США планують створити військову коаліцію в Перській затоці
    Протягом наступних кількох тижнів ми визначимо, у яких країн є політична воля, щоб підтримати цю ініціативу, - представник Збройних сил США

    Ми зараз співпрацюємо з низкою країн, щоб зрозуміти, чи ми можемо зібрати коаліцію, яка забезпечувала б свободу судноплавства в Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протоках, - Джозеф Данфорд

    США планує створити міжнародну коаліцію з захисту комерційного судноплавства біля берегів Ірану та Ємену. Про це повідомляє RFE/RL.

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    Як зазначив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Джозеф Данфорд, на даний момент ця ініціатива обговорюється.

    «Ми зараз співпрацюємо з низкою країн, щоб зрозуміти, чи ми можемо зібрати коаліцію, яка забезпечувала б свободу судноплавства в Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протоках», - сказав Данфорд.

    Разом з тим, він не уточнив, з якими саме країнами ведуться переговори про коаліцію.

    «Я вважаю, що, ймовірно, протягом наступних кількох тижнів ми визначимо, у яких країн є політична воля, щоб підтримати цю ініціативу», - додав він.

    За попередньою інформацією, держсекретар США Майк Помпео заявив, що США ініціюють створення міжнародної коаліції проти Ірану, в яку б увійшли не тільки країни Перської затоки, але і Азії, і Європи. Помпео висловив надію, що до коаліції приєднаються понад 20 країн.

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