Додаткові 1,8 млрд доз вакцини законтрактували Єврокомісія та Pfizer

900 млн доз буде поставлено гарантовано і ще 900 – додатково

Препарати мають бути поставлені протягом двох років

Компанії BioNTech Group та Pfizer уклали з Європейською комісією контракт на постачання 1,8 мільярда доз вакцин проти коронавірусу. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Рада оголосити, що Єврокомісія щойно затвердила контракт на гарантовані 900 мільйонів доз (+900 мільйонів додатково) з BioNTech Group і Pfizer», – написала вона.

За її словами, поставки плануються протягом 2021-2023 років. Також глава Єврокомісії повідомила, що очікується підписання контрактів з виробниками інших вакцин.

Вона додала, що в ЄС готуються до таких викликів, як: забезпечення щеплених людей третьою дозою вакцини, а також вакцинування дітей та підлітків.

BioN-Tech-Pfizer – одна з чотирьох вакцин від коронавірусу, які отримали умовний допуск регулятора ЄС, поруч з Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Нагадаємо, що експерти Світового конгресу вакцин-2021, який проходив у онлайн-форматі через пандемію, назвали кращу вакцину від коронавірусу.

Також стало відомо, що Єврокомісія пропонує послабити обмеження на вʼїзд для вакцинованих.