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    Додаткові 1,8 млрд доз вакцини законтрактували Єврокомісія та Pfizer

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    900 млн доз буде поставлено гарантовано і ще 900 &ndash; додатково<br /> <br /> - Додаткові 1,8 млрд доз вакцини законтрактували Єврокомісія та Pfizer

    900 млн доз буде поставлено гарантовано і ще 900 – додатково


    Ілюстративне фото

    Препарати мають бути поставлені протягом двох років

    Компанії BioNTech Group та Pfizer уклали з Європейською комісією контракт на постачання 1,8 мільярда доз вакцин проти коронавірусу. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

    «Рада оголосити, що Єврокомісія щойно затвердила контракт на гарантовані 900 мільйонів доз (+900 мільйонів додатково) з BioNTech Group і Pfizer», – написала вона.

    За її словами, поставки плануються протягом 2021-2023 років. Також глава Єврокомісії повідомила, що очікується підписання контрактів з виробниками інших вакцин.

    Вона додала, що в ЄС готуються до таких викликів, як: забезпечення щеплених людей третьою дозою вакцини, а також вакцинування дітей та підлітків.

    BioN-Tech-Pfizer – одна з чотирьох вакцин від коронавірусу, які отримали умовний допуск регулятора ЄС, поруч з Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

    Нагадаємо, що експерти Світового конгресу вакцин-2021, який проходив у онлайн-форматі через пандемію, назвали кращу вакцину від коронавірусу.

    Також стало відомо, що Єврокомісія пропонує послабити обмеження на вʼїзд для вакцинованих.

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    Теги: ЄС Єврокомісія Twitter вакцинація Урсула фон дер Ляйен
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