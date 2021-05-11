США дозволили використання вакцини Pfizer для підлітків

Розширення дозволу на використання вакцини Pfizer-BioNTech для підлітків є важливим кроком у боротьбі з пандемією, заявили у США

Профільне управління підтвердило, що переваги вакцини для осіб у віці від 12 років і старше переважують відомі ризики

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило екстрене застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech для підлітків 12-15 років.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Зазначається, що батьки та опікуни можуть бути впевнені, що агентство проводило ретельний аналіз всіх доступних даних і підтвердило, що переваги цієї вакцини для осіб у віці від 12 років і старше переважують відомі ризики.

«Розширення FDA дозволу на екстрене використання вакцини Pfizer-BioNTech Covid-19 для підлітків у віці від 12 до 15 років є важливим кроком у боротьбі з пандемією», – заявила виконуюча обов'язки глави FDA Джанет Вудкок.

Нагадаємо, американцям доплачуватимуть за вакцинацію від Сovid-19

До слова, згідно дослідження, вакцини Pfizer та AstraZeneca вже після першого щеплення ефективні на 87%.

Як повідомлялося, на думку гендиректора Pfizer Альберта Бурли, бідним країнам не вистачило препарату, оскільки вони самі відмовилися зарезервувати дози вакцини.

Крім того, стало відомо, що Єврокомісія та Pfizer законтрактували поставку додаткових 1,8 млрд доз вакцини.