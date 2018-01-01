США починають виведення своїх солдат із Іраку

Вашингтон планує залишити до 4 тисяч бійців для тренування іракської армії

Співробітники однієї із американських баз в Іраку повідомили про те, що США почали виведення власних солдат із цієї країни, після того як Багдад минулого року заявив про перемогу над «Ісламською державою». Так, американських бійців на щоденній основі, починаючи із минулого тижня, разом зі спорядженням переводять в Афганістан. Ці кроки



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США мають вивести до 60% сил, які на сьогодні розташовані в Іраку

Вашингтон планує залишити до 4 тисяч бійців для тренування іракської армії

Співробітники однієї із американських баз в Іраку повідомили про те, що США почали виведення власних солдат із цієї країни, після того як Багдад минулого року заявив про перемогу над «Ісламською державою».

Так, американських бійців на щоденній основі, починаючи із минулого тижня, разом зі спорядженням переводять в Афганістан. Ці кроки є наслідком домовленості між Багдадом і Вашингтоном, як повідоми два джерела в уряді Іраку. При цьому, за їх словами, процес виведення частини американських бійців іще не почався. Про це пише ABC News із посиланням на Associated Press.

Проте, самі західні журналісти змогли побачити виведення американських бійців із бази Аль-Асад.

Речник коаліції щодо протидії «ІД» заявив у відповідь на офіційний запит ЗМІ, що збереження військової присутності США в Іраку буде залежати від відповідних умов, залежно від потреб і координуватиметься зі владою країни.

Всього ж США мають вивести до 60% сил, які на сьогодні розташовані в Іраку, при цьому залишити до 4 тисяч осіб для проведення тренувань іракської армії. Після завершення виведення власного контингенту із Іраку наприкінці 2011 року США були змушені повернутися у країну в 2014 році на фоні наступу «Ісламської держави», який загрожував Багдаду.