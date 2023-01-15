Британія показала, як тренує українських військових (фото)

Українські новобранці беруть участь у навчальній програмі, яка триває п'ять тижнів

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило фото з навчань українських військових. Знімки з’явилися на сторінці міноборони Британії у Twitter.

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«Українські новобранці беруть участь у 5-тижневій навчальній програмі під керівництвом Великої Британії, щоб підготувати їх до захисту своєї Батьківщини та стати живучою та смертоносною силою», – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, окрім сучасних танків Challenger 2, Велика Британія незабаром передасть Україні три десятки самохідних гаубиць AS-90. Зазначається, що передача Україні танків – це «початок переходу британської підтримки на новий рівень».