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Авіанавчання в Білорусі: влада оцінила загрозу наступу на Київ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіанавчання в Білорусі: влада оцінила загрозу наступу на Київ
фото ілюстративне

Окупанти можуть вдарити ракетами у будь-який момент

Вище військово-політичне керівництво України не виключає спроби нової хвилі наступу ворога. За розвідувальними даними, для цього Росія готує нову хвилю мобілізації, крім того 150 тис. раніше мобілізованих вже проходять підготовку на полігонах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що Україна самостійно і за допомогою партнерів постійно моніторить ситуацію на фронтах і підготовки Росії до ймовірного повторного наступу. 16 січня на території Білорусі мають розпочатися спільні льотно-тактичні навчання білоруських і російських військових. Але ці навчання не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ чи концентрованих ракетних ударів по столиці.

«Загрозу не знімаємо поки триває війна і поки знаєте, що прогнозують нову чергу мобілізації в Росії. Поки загроза не знята. В Білорусі безперервно проводяться спільні навчання угруповання білоруської армії та армії РФ, але відповідними керівниками військовими проводяться певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території з метою недопущення і упередження в діях агресора. Я би не пов’язував ці навчання повітряних сил, які будуть на території Білорусі з масовими ракетними ударами. Ми можемо їх очікувати будь-коли», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, 28 січня міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення в країні з 16 січня по 1 лютого 2023 року спільних російсько-білоруських тактичних льотно-тактичних навчань. 

Британська розвідка вважає, що нове розміщення російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.

Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ війна Україна

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