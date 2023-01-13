Держдеп: США намагаються ліквідувати діяльність ПВК «Вагнера»

За словами Чолле, США уважно стежать за тим, що ПВК «Вагнера» прагне вербувати найманців із Сербії та інших країн

Сполучені Штати працюють над тим, щоб припинити діяльність ПВК «Вагнера» по всьому світу. Про це заявив радник Держдепартаменту США Дерек Чолле, пише AP.

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«Я не знаю, чи є побоювання (у Сербії – «Главком»), ми говорили про наші побоювання, і ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з урядом тут, у Белграді, та в інших місцях, де ПВК «Вагнера» активна, щоб покласти кінець її діяльності», – заявив Чолле.

За його словами, у Держдепартаменті США уважно стежать за тим, що ПВК «Вагнера» прагне вербувати найманців із Сербії та інших країн, і цього не можна допустити. Чолле також закликав Сербію запровадити санкції проти Росії.

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«Ми вважаємо, що країни мають підписатися під санкціями у зв'язку з тим, що дії Росії мають бути не лише засуджені, а й покарані. Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні дати зрозуміти, що така поведінка неприйнятна», – додав він.

Раніше повідомлялось, що на Уралі урочисто поховано «вагнерівця», який до смерті побив матір.

Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.