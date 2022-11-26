США відкрили у Польщі ремонтну базу для артилерії, що постачається Україні

Роботи з відновлення пошкодженого озброєння ведуться на ремонтній базі останні кілька місяців

Сполучені Штати Америки організували на території Польщі ремонтну базу для артилерійського озброєння, що поставляється в Україну. Про це повідомляє The New York Times.

За даними американських оборонних відомств, третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих Україні, перебувають в неробочому стані.

Як зазначає видання, організація ремонту цих озброєнь є пріоритетним завданням командування збройних сил США у Європі.

У зв'язку із цим американські військові організували ремонтну базу на території Польщі.

Джерела газети зазначають, що останні кілька місяців на цьому об'єкті здійснюється обслуговування та ремонт пошкоджених в Україні знарядь.

За словами джерел газети, українська сторона вважає за необхідне, щоб подібні ремонтні бази розташовувалися ближче до місця ведення бойових дій.

Нагадаємо, Німеччина створить у Словаччині сервісний центр для обслуговування та ремонту озброєння, яке вона постачала Україні.