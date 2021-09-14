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    США вперше в історії проведуть очний саміт «четвірки» у Вашингтоні: про що будуть говорити

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    Чотиристоронній діалог із безпеки був запущений у 2007 році - США вперше в історії проведуть очний саміт «четвірки» у Вашингтоні: про що будуть говорити
    Чотиристоронній діалог із безпеки був запущений у 2007 році
    Фото з відкритих джерел

    Лідери Чотиристороннього діалогу з безпеки обговорять протидію ковіду, кліматичну кризу та інші питання

    Зустріч лідерів країн Чотиристороннього діалогу з безпеки (Австралія, Індія, США і Японія) відбудеться 24 вересня у Вашингтоні. Він буде в очному форматі вперше в історії. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

    Цього року відбувся перший віртуальний саміт лідерів «четвірки».

    «Лідери «четвірки» зосередять увагу на поглибленні наших зв'язків і просуванні практичного співробітництва в таких сферах, як боротьба з Covid-19, протидія кліматичній кризі, партнерство в області нових технологій і кіберпростору, просування свободи та відкритості регіонів Індійського і Тихого океанів», – заявила Псакі.

    Чотиристоронній діалог із безпеки був запущений у 2007 році. Цей механізм взаємодії в азійсько-тихоокеанському регіоні та зоні Індійського океану на тлі китайської агресії включає Вашингтон, Канберру, Нью-Делі й Токіо.

    Перша чотиристороння зустріч керівників зовнішньополітичних відомств Австралії, Індії, США та Японії відбулася у вересні 2019 року в Нью-Йорку.

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    Теги: США Австралія Японія саміт Індія Вашингтон
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    США вперше в історії проведуть очний саміт «четвірки» у Вашингтоні: про що будуть говорити