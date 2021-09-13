США мають посилити свою присутність в Україні – Зеленський

Під час зустрічі з Байденом Зеленський обговорював присутність США в Україні

Наразі Україна є пріоритетною для США країною, тому Вашингтон у жодному разі не повинен її покидати. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю телеканалу CNN.

Під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом він обговорював, зокрема, присутність США в Україні.

За словами Зеленського, він говорив президенту Байдену: «Що це означає, покинути Україну?». Натомість український президент вважає, що має бути навпаки – «США мають посилити свою присутність в Україні».

Він додав, що вони мали дуже потужну зустріч на найвищому рівні. На цю зустріч Київ дуже очікував. І за фактом Україна перебувала на перших місцях у списку країн, з якими президент Байден мав зустрітися.

«Це означає, що Україна є пріоритетною для США, і ми за це дякуємо. Це великий сигнал. Але за цим сигналом ми очікуємо на дії», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена у Вашингтоні американський лідер заявив, що Україна повинна бути в Північноатлантичному альянсі.

До слова, на позачерговому засіданні 8 вересня парламент не підтримав постанову № 5380 про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Як відомо, Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО.

Також Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».