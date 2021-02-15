Вчені виявили, що зміна клімату погіршує стан алергіків

Вчені виявили, що сезони пилку починалися на 20 днів раніше і тривали на 8 днів довше

Зміна клімату вже збільшила та активізувала сезони пилку в Сполучених Штатах Америки та Канаді.

Про це повідомляє CNN.

Нове дослідження проаналізувало дані за майже три десятиліття: сезони пилку стають все довшими та інтенсивнішими.

За словами авторів, кількість часу, коли люди в Північній Америці стикаються з пилком, а також кількість пилку за останні десятиліття значно зросла.

Сінна лихоманка має серйозні наслідки для здоров’я та економіки. Це посилює астму і послаблює захист проти респіраторних вірусів.

Дослідники вивчали різні показники пилку між 1990 та 2018 роками на 60 станціях моніторингу по всій Північній Америці. Вчені виявили, що сезони пилку починалися на 20 днів раніше і тривали на 8 днів довше.

Також спостерігалося збільшення кількості та концентрації пилку, із зростанням від 20,9% між 1990 і 2018 роками до 21,5% лише за весняний сезон.

Як розповів Вільям Андрегг, доцент кафедри біології з Університету Юти та провідний автор дослідження, існує величезна кількість досліджень впливу зміни клімату на наше здоров'я, але це дослідження пов'язує зміну клімату з пилком, який викликає астму, алергію та проблеми зі здоров'ям дихальних шляхів.

Найбільше зростання відбулося в Техасі та на північному заході США, що дивує.

Причина цього незрозуміла, ймовірно, що види рослин у Техасі особливо чутливі до потепління і виробляють більше пилку.

Дослідження розглядало різні фактори цієї зміни:

зміни температур

кількість опадів

дні морозу

концентрацію вуглекислого газу.

Виявилося, що підвищення середньорічних температур було найсильнішим фактором.

Використовуючи комп’ютерні моделі клімату Землі, дослідники виявили, що найсильнішим фактором стала висока концентрація пилку.

До цього спричинила зміна клімату, зафіксована в період з 2003 по 2018 рік, що показали станції моніторингу пилку.

Вплив на навколишнє середовище людини був більш скромним, але деяке зменшення кількості літнього пилку вказує на те, що життєвий цикл деяких видів рослин змінився.