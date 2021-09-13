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    Байден підтримує членство України в НАТО – Зеленський

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    Президент США за приєднання України до НАТО - Байден підтримує членство України в НАТО – Зеленський

    Президент США за приєднання України до НАТО

    Фото з відкритих джерел

    Глава Білого дому сказав про це під час особистої зустрічі з українським президентом

    Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена у Вашингтоні американський лідер заявив, що Україна повинна бути в Північноатлантичному альянсі. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.

    «Він сказав: «Я думаю, що ви повинні бути там (в НАТО, – ред.), але це залежить не тільки від мене», – процитував український лідер слова американського колеги.

    Також Зеленський озвучив свою відповідь Байдену.

    «Я знаю, пане президенте, однак від вашого рішення шлях до НАТО стане для України коротшим", – сказав Зеленський і додав, що обговорення цього питання тривало близько 20-30 хвилин.

    Крім того, на питання журналіста, чи турбується Зеленський про те, що США залишать Україну без підтримки, президент порадив не порівнювати Україну й Афганістан.

    «Я не думаю, що ми можемо порівнювати Україну і Афганістан. Україна не так залежна від США, як був Афганістан», – підкреслив глава держави.

    Нагадаємо, на позачерговому засіданні 8 вересня парламент не підтримав постанову № 5380 про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

    Як відомо, Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО.

    Також Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».

    Теги: США Джозеф Байден НАТО Афганістан Володимир Зеленський Україна
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    Байден підтримує членство України в НАТО – Зеленський