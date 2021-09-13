Байден підтримує членство України в НАТО – Зеленський

Глава Білого дому сказав про це під час особистої зустрічі з українським президентом

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена у Вашингтоні американський лідер заявив, що Україна повинна бути в Північноатлантичному альянсі. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.

«Він сказав: «Я думаю, що ви повинні бути там (в НАТО, – ред.), але це залежить не тільки від мене», – процитував український лідер слова американського колеги.

Також Зеленський озвучив свою відповідь Байдену.

«Я знаю, пане президенте, однак від вашого рішення шлях до НАТО стане для України коротшим", – сказав Зеленський і додав, що обговорення цього питання тривало близько 20-30 хвилин.

Крім того, на питання журналіста, чи турбується Зеленський про те, що США залишать Україну без підтримки, президент порадив не порівнювати Україну й Афганістан.

«Я не думаю, що ми можемо порівнювати Україну і Афганістан. Україна не так залежна від США, як був Афганістан», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 8 вересня парламент не підтримав постанову № 5380 про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Як відомо, Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО.

Також Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».