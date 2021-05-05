США передадуть частину своїх вакцин іншим країнам
США передадуть іншим країнам свої запаси вакцини від коронавірусу, розробленої британсько-шведською компанією AstraZeneca
«Ми взяли на себе зобов'язання відправити 60 мільйонів доз вакцини проти Covid-19 AstraZeneca в інші країни, починаючи з цього місяця до червня. Це означає, що від усієї кількості вакцин, які ми виготовили для Сполучених Штатів за цей час, близько 10% піде решті світу», - заявив американський лідер.
Байден додав, що цей крок є «важливим гуманітарним зобов'язаннями« США - на додаток до участі Америки в програмі COVAX.
США зараз мають у своєму розпорядженні приблизно 10 млн доз вакцини, ще 50 млн будуть готові в травні-червні поточного року.
Водночас Байден не став уточнювати, які саме країни отримають вакцини від США.
Нагадаємо, для імунізації в Україні використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації. Згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.
До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що російської вакцини «Спутник» від коронавірусу в Україні не буде.
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