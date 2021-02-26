Порошенко заявив, що змінив думку Трампа щодо Криму

Порошенко: у Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав

У Трампа було специфічне ставлення до Криму, зазначив Порошенко

П’ятий президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко під час телемарафону «Крим – це Україна» заявив, що з 2014 по 2019 роки українська влада постійно тримала питання деокупації Криму на порядку денному міжнародної політики.

Про це повідомляє пресслужба партії «Європейської Солідарності».

Порошенко, зокрема, розповів про те, як після переговорів з президентом США Дональдом Трампом з’явилась відома і дуже важлива для України «Декларація Помпео».

«У Трампа було дуже специфічне ставлення до Криму. Але під час мого першого візиту в Білий дім і зустрічі в Овальному кабінеті 15 хвилин із 40 хвилинної розмови ми говорили про Крим. Він каже, що там лише росіяни. Я кажу: ви не знаєте, скільки там кримських татар. Там їх 300 тисяч. А ще є мільйон українців. Саме так», – розповів Порошенко.

«Після цього ми отримали базовий міжнародний документ, який називається «Декларація Помпео», який чітко заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають російську окупацію Криму і це принциповий документ Сполучених Штатів Америки. Бо Державний секретар від імені держави США може робити подібні заяви», – зазначив Порошенко.

П’ятий президент також наголосив, що заяви нинішньої влади про те, що до їхнього приходу нічого не робилося – це ляпас міжнародним партнерам України, які всі сім років підтримують територіальну цілісність нашої держави.

«Сьогодні Данилов під час прес-конференції сказав: з 2014 по 2019 рік влада України тодішня нічого не зробила. Всі знають, що Зеленський дилетант, всі знають, що це некомпетентний президент, за некомпетентність і дилетантство якого Україна розплачується», – заявив Порошенко.

«Коли стверджується, що до 2019-го року нічого не робилося – хіба ти не розумієш, що ти даєш ляпас нашим міжнародним партнерам, які п’ять років працювали з нами надзвичайно ефективно. І ти кажеш – нічого не було», – обурився Порошенко.

Раніше президент США Джо Байден зробив заяву до річниці окупації Криму. Він заявив, що США будуть разом з Україною протистояти російській агресії та ніколи не визнають Крим російським.

Байден підкреслив, що сім років тому Росія порушила міжнародне право і норми, за якими взаємодіють сучасні держави. США від самого початку конфлікту підтримують Україну і мають намір робити це надалі, запевнив Байден.