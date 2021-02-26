Зеленський відреагував на підтримку Байдена щодо Криму

Громадяни України високо цінують підтримку американської держави, запевнив Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України і невизнання російської анексії Криму.

Про це глава держави написав у Twitter.

«Вдячний Джо Байдену за сильний меседж: Крим – це Україна! Ось для чого потрібно справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності і проведення реформ. Разом ми стоїмо, окремо – падаємо», – написав Зеленський.

Grateful to @POTUS for a strong message: #Crimea is #Ukraine! That’s what a real strategic partnership is for. Ukrainians highly value the #US support: from territorial integrity to strengthening defense capabilities & implementing reforms. United we stand - divided we fall — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2021

Раніше в п'ятницю Джо Байден заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму і будуть разом з Україною протистояти агресивним діям Росії.

Нагадаємо, 26 лютого Україна відзначає День опору окупації Криму. У зверненні з цього приводу Зеленський повідомив, що підписав указ про заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури і захисту прав жителів півострова, а також про створення Кримської платформи.

П’ятий президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко під час телемарафону «Крим – це Україна» заявив, що з 2014 по 2019 роки українська влада постійно тримала питання деокупації Криму на порядку денному міжнародної політики.