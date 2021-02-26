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    Зеленський відреагував на підтримку Байдена щодо Криму

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    Зеленський подякував Байдену за позицію щодо Криму - Зеленський відреагував на підтримку Байдена щодо Криму
    Зеленський подякував Байдену за позицію щодо Криму

    Громадяни України високо цінують підтримку американської держави, запевнив Зеленський

    Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України і невизнання російської анексії Криму.

    Про це глава держави написав у Twitter.

    «Вдячний Джо Байдену за сильний меседж: Крим – це Україна! Ось для чого потрібно справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності і проведення реформ. Разом ми стоїмо, окремо – падаємо», – написав Зеленський.

    Раніше в п'ятницю Джо Байден заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму і будуть разом з Україною протистояти агресивним діям Росії.

    Нагадаємо, 26 лютого Україна відзначає День опору окупації Криму. У зверненні з цього приводу Зеленський повідомив, що підписав указ про заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури і захисту прав жителів півострова, а також про створення Кримської платформи.

    П’ятий президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко під час телемарафону «Крим – це Україна» заявив, що з 2014 по 2019 роки українська влада постійно тримала питання деокупації Криму на порядку денному міжнародної політики.

    Теги: Крим США Джозеф Байден Володимир Зеленський Україна президент
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