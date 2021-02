Зеленський відреагував на підтримку Байдена щодо Криму

Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України і невизнання російської анексії Криму.

Про це глава держави написав у Twitter.

«Вдячний Джо Байдену за сильний меседж: Крим – це Україна! Ось для чого потрібно справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності і проведення реформ. Разом ми стоїмо, окремо – падаємо», – написав Зеленський.

Grateful to @POTUS for a strong message: #Crimea is #Ukraine! That’s what a real strategic partnership is for. Ukrainians highly value the #US support: from territorial integrity to strengthening defense capabilities & implementing reforms. United we stand - divided we fall