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    США засудили тиск Китаю на Тайвань

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    Штати висловили Китаю свою стурбованість тиском, який він чинить на Тайвань - США засудили тиск Китаю на Тайвань

    Штати висловили Китаю свою стурбованість тиском, який він чинить на Тайвань

    Фото з відкритих джерел

    Ентоні Блінкен закликав Пекін розпочати конструктивний діалог для розв‘язання проблем довкола Тайваньської протоки мирним шляхом

    Сполучені Штати Америки висловили Китаю свою стурбованість тиском, який він чинить на Тайвань. Про це йдеться в заяві Держдепу.

    Державний секретар Ентоні Блінкен поговорив з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї та «висловив стурбованість з приводу продовження військового, дипломатичного та економічного тиску КНР на Тайвань».

    Ця розмова відбулася перед віртуальним самітом президента Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіном, що відбудеться в понеділок увечері за Вашингтоном.

    Блінкен і Ван обговорили питання підготовки до саміту. При цьому держсекретар закликав Пекін розпочати конструктивний діалог для розв‘язання проблем довкола Тайваньської протоки мирним шляхом і відповідно до інтересів народу Тайваню.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв захистити Тайвань, якщо він піддасться атаці з боку Китаю.

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    Теги: США Ентоні Блінкен
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    США засудили тиск Китаю на Тайвань