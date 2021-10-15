Американські ЗМІ склали список «гарячих точок», які можуть привести до глобальної війни

Небезпека збройного конфлікту – найвища за останні 40 років

Найбільш напружена ситуація – на кордоні з Китаєм

Американські ЗМІ оприлюднили список «гарячих точок», з яких може початися третя світова війна. Найбільше побоювань викликають відносини між Китаєм і Тайванем. Відповідну карту опублікував The Sun.

Експерти прогнозують, що військове вторгнення китайської армії на острів Тайвань може викликати збройний конфлікт між США і Китаєм, в процесі якого може бути використана ядерна зброя.

У такому випадку, ця війна буде становити загрозу існуванню всього людства.

Глобальний конфлікт може спровокувати офіційне проголошення незалежності Тайваню. За оцінкою міністра оборони Тайваню Чиу Куо Чень, небезпека збройного конфлікту – найвища за останні 40 років.

Пекін може взятися до рішучих дій у той час, як США дотримується двозначної стратегії.

Вашингтон закликав Тайвань не проголошувати незалежність, водночас утримуючи материковий Китай від збройної агресії проти острова.

Варто зазначити, що крім Тайваню на карті потенційних «гарячих» точок позначено Кашмір, який є спірною територією між Індією і Китаєм. Також викликають побоювання в аналітиків Ормузька протока, Туреччина і Сирія, Іран і Ізраїль, США і КНДР.