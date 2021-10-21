Путін назвав наймогутнішу країну світу. Це не Росія

Глава Кремля, який почав війну на Донбасі та окупував український Крим, вирішив поговорити про військові операції США

Президент країни-агресорки зауважив, що два десятиліття наймогутніша країна світу вела військові кампанії в двох державах

Російський президент Володимир Путін зізнався, що США – наймогутніша держава світу. Таку заяву він зробив під час виступу на міжнародному дискусійному клубі «Валдай».

Президент країни-агресорки зауважив, що два десятиліття наймогутніша країна світу – США – вела військові кампанії в двох державах, «несумісних з нею ні за одним параметром»

Однак, зазначив Путін, в результаті США довелося згорнути свої операції, не досягнувши жодної мети, які вони ставили 20 років тому, починаючи їх.

«Але справа навіть не в цьому. Раніше війна, програна однією країною, означала перемогу іншої, яка і брала на себе відповідальність за те, що відбувається. Наприклад, поразка США у В'єтнамській війні не привела до того, що В'єтнам перетворився на чорну діру. Навпаки, там виникла успішна держава, яка спиралася на підтримку сильного союзника», – заявив глава Кремля.

За його словами, зараз ситуація інша – війна не припиняється, а лише змінює форму.

«Умовний переможець не може забезпечити мирне будівництво, а тільки погіршує хаос і поглиблює небезпечний для світу вакуум», – додав президент країни-агресорки, який почав війну на Донбасі та окупував український Крим.

До слова, президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі.

Також Володимир Зеленський розраховує на найскорішу зустріч із лідерами «нормандської четвірки». За його словами, це єдиний спосіб завершити війну на сході України.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловився про можливість обговорення деокупації Криму під час особистої зустрічі президентів України та Росії. Пєсков наголосив, що для Кремля такого питання не існує.

Як відомо, у жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним «тет-а-тет і впевнений, що така зустріч буде корисною».

Нагадаємо, українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як заявив у коментарі «РБК-Україна» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, для російського лідера це буде складна розмова.

За словами глави МЗС, мета української сторони – це справедливий мир в Україні, припинення вбивств військових і цивільних мешканців, деокупація Донбасу та Криму.

Раніше Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським.

Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет із Зеленським наразі неможливі.

До слова, Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».

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