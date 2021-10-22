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    Байден пообіцяв захистити острівну державу у разі нападу Китаю

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    Тайвань відокремився від материкового Китаю у&nbsp;1949 році під час громадянської війни - Байден пообіцяв захистити острівну державу у разі нападу Китаю
    Тайвань відокремився від материкового Китаю у 1949 році під час громадянської війни
    фото: eadaily

    МЗС Китаю закликав США «не посилати ніяких помилкових сигналів силам незалежності Тайваню»

    Президент США Джо Байден пообіцяв захистити Тайвань, якщо він піддасться атаці з боку Китаю. Про це повідомляє телеканал CNN.

    Зазначається, що під час заходу, організованому телеканалом, Байдена двічі запитали, чи будуть США захищати Тайвань у разі нападу Китаю. Глава Білого дому відповів позитивно.

    «Так, у нас є зобов'язання це зробити», – сказав Байден.

    Пізніше представник Білого дому пояснив коментарі Байдена про Тайвань, заявивши, що президент не оголошував про будь-які зміни в політиці США щодо острівної держави.

    «Оборонні відносини США з Тайванем регулюються законом про відносини з Тайванем. Ми будемо виконувати свої зобов'язання відповідно до закону, ми продовжимо підтримувати його самооборону», – уточнив американський чиновник.

    У МЗС Китаю, коментуючи заяви Байдена, закликали США «не посилати ніяких помилкових сигналів силам незалежності Тайваню, щоб не завдати серйозної шкоди китайсько-американським відносинам, миру і стабільності в Тайванській протоці».

    Напруженість між Тайванем і Китаєм сьогодні досягла максимуму за більш ніж 40 років, заявив раніше в жовтні міністр оборони Тайваню Чіу Гоченг. За його словами, Китай буде в змозі організувати повномасштабне вторгнення до 2025 року.

    Тайвань відокремився від материкового Китаю у 1949 році під час громадянської війни. Офіційно КНР вважає острів частиною країни. США визнають суверенітет Пекіна над цією територією, але вважають статус Тайваню неврегульованим.

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    Теги: МЗС Джозеф Байден війна Китай політика президент Тайвань
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    Байден пообіцяв захистити острівну державу у разі нападу Китаю