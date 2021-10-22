Байден пообіцяв захистити острівну державу у разі нападу Китаю

Тайвань відокремився від материкового Китаю у 1949 році під час громадянської війни

МЗС Китаю закликав США «не посилати ніяких помилкових сигналів силам незалежності Тайваню»

Президент США Джо Байден пообіцяв захистити Тайвань, якщо він піддасться атаці з боку Китаю. Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що під час заходу, організованому телеканалом, Байдена двічі запитали, чи будуть США захищати Тайвань у разі нападу Китаю. Глава Білого дому відповів позитивно.

«Так, у нас є зобов'язання це зробити», – сказав Байден.

Пізніше представник Білого дому пояснив коментарі Байдена про Тайвань, заявивши, що президент не оголошував про будь-які зміни в політиці США щодо острівної держави.

«Оборонні відносини США з Тайванем регулюються законом про відносини з Тайванем. Ми будемо виконувати свої зобов'язання відповідно до закону, ми продовжимо підтримувати його самооборону», – уточнив американський чиновник.

У МЗС Китаю, коментуючи заяви Байдена, закликали США «не посилати ніяких помилкових сигналів силам незалежності Тайваню, щоб не завдати серйозної шкоди китайсько-американським відносинам, миру і стабільності в Тайванській протоці».

Напруженість між Тайванем і Китаєм сьогодні досягла максимуму за більш ніж 40 років, заявив раніше в жовтні міністр оборони Тайваню Чіу Гоченг. За його словами, Китай буде в змозі організувати повномасштабне вторгнення до 2025 року.

Тайвань відокремився від материкового Китаю у 1949 році під час громадянської війни. Офіційно КНР вважає острів частиною країни. США визнають суверенітет Пекіна над цією територією, але вважають статус Тайваню неврегульованим.

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