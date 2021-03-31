Арахамія подякував США за багаторічну допомогу Україні

Арахамія зазначив, що підтримка США посилює обороноздатність України

Голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія провів онлайн-зустріч із представником Конгресу США Метом Картрайтом (Пенсильванія). Про це повідомляє преслужба політсили.

Арахамія подякував конгресмену за багаторічну допомогу Україні. Йдеться, зокрема, про затвердження Конгресом закону про військову підтримку України з боку Сполучених Штатів.

«В умовах агресії та тимчасової окупації частини наших територій з боку Росії така підтримка сприяє посиленню Збройних сил України, а отже, й обороноздатності України», – зазначив він.

Сторони обговорили ситуацію з розповсюдженням коронавірусної інфекції в Україні та США. Картрайт ознайомив з американським досвідом запровадження обмежувальних заходів в умовах пандемії.

Зі свого боку Арахамія звернув увагу, що Україна не запроваджує загальнонаціональний локдаун. Адже позитивна практика «червоних зон» карантину в регіонах показує, що тотальних обмежень можна уникнути.

«В Україні немає комендантської години та правового режиму надзвичайного стану. У нас набагато ліберальніші обмеження, які встановлюються саме на регіональному рівні. Це, звісно, негативно впливає на економіку, але при тотальних обмеженнях наслідки були б гірші», – розповів Арахамія.

Учасники розмови домовилися якнайшвидше провести масштабну онлайн -зустріч з усіма представниками Групи дружби з Україною в Конгресі США та представниками Верховної Ради.

Мет Картрайт – представник Демократичної партії США та член Групи дружби з Україною, активно підтримує нашу державу. Крім того, конгресмен є членом комітету з питань асигнувань, який визначає рівень витрат на економічну та військову допомогу Україні.

Нагадаємо, днями керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Єрмак розповів співрозмовнику про безпекову ситуацію на лінії розмежування, зазначив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.