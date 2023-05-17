У Бердянську окупанти шукають наглядачів у свій концтабір

Окупанти перетворили Бердянську виправну колонію №77 на катівню

В окупованому Бердянську Запорізької області загарбники шукають людей, які погодяться працювати у створеній ними в'язниці, розташованій на території виправної колонії №77. Про це «Суспільному» повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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За його словами, рашисти шукають працівників від 18 до 45 років. «Вони будуть брати на роботу в цю катівню, це не тюрма, це не виправний заклад, це катівня, справжня катівня. І люди які погодяться на цю роботу, вони будуть дотичні до тортур, до знущань, які там російські військові проводять. І б’ють струмом електричним, ламають суглоби, ну і загалом знущаються над людьми», – розповів Дудукалов.

Бердянська виправна колонія №77 була захоплена з перших днів окупації.

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«Достатня кількість співробітників виправної колонії перейшла на бік окупантів, почала співпрацювати. І в‘язниця вже перетворилася потім на катівню, на місце незаконного утримання, незаконного затримання людей, де вони тисячами фактично знаходилися», – повідомив заступник голови Бердянської районної ради.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують переслідувати релігійні громади в окупованому Бердянську. Вони захопили будівлю католицького костелу.