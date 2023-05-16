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Повертати голову вбік – заборонено: як окупанти тероризують працівників ЗАЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повертати голову вбік – заборонено: як окупанти тероризують працівників ЗАЕС
Сьогодні на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників
фото ілюстративне

Росіяни намагаються замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на АЕС

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції посилився контроль над персоналом. Працівникам заборонено навіть спілкуватись між собою. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС російські терористи виходять на новий рівень абсурду – вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників. Проте ледь не найголовнішим підрозділом на атомній станції тепер стала служба охорони: саме озброєні «охоронці» наразі вирішують, як їй функціонувати. Перед робочою зміною вони уважно та ретельно перевіряють атомників на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця виключно естакадою.

«Під суворим табу і будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві «поліцейські» чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено», – зазначають в «Енергоатомі».

Причина нових заборон, що неабияк ускладнюють робочу комунікацію між працівниками ЗАЕС, проста: росіяни намагаються замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території найбільшої в Україні та Європі атомної станції, яку окупанти цинічно перетворили на військовий об’єкт.

Нагадаємо, на початку травня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною

До Палати представників Конгресу США внесено ініціативу, яка передбачає введення санкцій щодо «Росатому», а також будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка наражає на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію.

Теги: Запорізька АЕС війна окупанти

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