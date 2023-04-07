Окупанти створюють на передовій роти «Шторм Z» – ISW

Аналітики вважають малоймовірно, що використання нових формувань допоможе російським силам на Донеччині

Російські командири створюють спеціалізовані ротні підрозділи в ключових формуваннях на передовій, які ведуть бойові дії в містах, щоб підсилити знижену боєздатність військ РФ. Ці підрозділи «Шторм Z», ймовірно, будуть розміщені уздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики посилаються на документ, який оприлюднив український офіцер запасу 6 квітня. У ньому детально описується набір особового складу для формування нових рот «Шторму Z» у складі підрозділів 8-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) та 1-го армійського корпусу. Кожна рота «Шторму Z» створюється поза структурою звичайних армійських підрозділів і, очевидно, формується з новонабраних резервістів і певним чином приєднується до існуючих російських полків і бригад.

Аналітики зазначили, що наразі незрозуміло, як ці підрозділи «Шторму Z» вписуються в російські командні структури на рівні батальйонів і вище.

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Кожна рота складається зі 100 чоловік особового складу, розбитих на чотири загони захоплення (по 10 чоловік), чотири загони вогневої підтримки (по 10 осіб), командний підрозділ роти з двох осіб, саперну групу з 5 осіб, розвідку з 8 осіб, групу медичної евакуації з трьох осіб та екіпаж БПЛА з 2 осіб.

Роти «Шторм Z» призначені для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих і стратегічних об’єктів, таких як опорні пункти, командні пункти та вузли зв’язку

Особовий склад цих рот проходить 10-15 днів підвищення кваліфікації,

«Роти «Шторму Z», ймовірно, будуть розгорнуті в основному на лінії фронту Авдіївка – Донецьк, де підрозділи Південного військового округу активно ведуть безперервні безуспішні наступальні операції», – повідомляє ISW.

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На думку аналітиків, російське військове командування прагне створити роти «Шторм Z» і приєднати їх до вже задіяних елементів, щоб підкріпити незначний тактичний успіх і заохотити подальші наступальні операції та досягнення. «Однак, через невдалу конструкцію ще більших спеціальних російських підрозділів, а також через уже погіршену якість і низький моральний дух, який поширений у підрозділах «ДНР» у цьому районі, малоймовірно, що використання цих формувань допоможе російським силам у цьому районі», – вважають аналітики ISW.

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