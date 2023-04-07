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Окупанти створюють на передовій роти «Шторм Z» – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти створюють на передовій роти «Шторм Z» – ISW
Кожна рота «Шторму Z» складається зі 100 осіб
фото з відкритих джерел

Аналітики вважають малоймовірно, що використання нових формувань допоможе російським силам на Донеччині

Російські командири створюють спеціалізовані ротні підрозділи в ключових формуваннях на передовій, які ведуть бойові дії в містах, щоб підсилити знижену боєздатність військ РФ. Ці підрозділи «Шторм Z», ймовірно, будуть розміщені уздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на документ, який оприлюднив український офіцер запасу 6 квітня. У ньому детально описується набір особового складу для формування нових рот «Шторму Z» у складі підрозділів 8-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) та 1-го армійського корпусу. Кожна рота «Шторму Z» створюється поза структурою звичайних армійських підрозділів і, очевидно, формується з новонабраних резервістів і певним чином приєднується до існуючих російських полків і бригад.

Аналітики зазначили, що наразі незрозуміло, як ці підрозділи «Шторму Z» вписуються в російські командні структури на рівні батальйонів і вище.

Кожна рота складається зі 100 чоловік особового складу, розбитих на чотири загони захоплення (по 10 чоловік), чотири загони вогневої підтримки (по 10 осіб), командний підрозділ роти з двох осіб, саперну групу з 5 осіб, розвідку з 8 осіб, групу медичної евакуації з трьох осіб та екіпаж БПЛА з 2 осіб.

Роти «Шторм Z» призначені для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих і стратегічних об’єктів, таких як опорні пункти, командні пункти та вузли зв’язку

Особовий склад цих рот проходить 10-15 днів підвищення кваліфікації,

«Роти «Шторму Z», ймовірно, будуть розгорнуті в основному на лінії фронту Авдіївка – Донецьк, де підрозділи Південного військового округу активно ведуть безперервні безуспішні наступальні операції», – повідомляє ISW.

На думку аналітиків, російське військове командування прагне створити роти «Шторм Z» і приєднати їх до вже задіяних елементів, щоб підкріпити незначний тактичний успіх і заохотити подальші наступальні операції та досягнення. «Однак, через невдалу конструкцію ще більших спеціальних російських підрозділів, а також через уже погіршену якість і низький моральний дух, який поширений у підрозділах «ДНР» у цьому районі, малоймовірно, що використання цих формувань допоможе російським силам у цьому районі», – вважають аналітики ISW.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін наказав своїм загарбникам відсунути ЗСУ на безпечну відстань.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що найбільш ризиковим напрямком для контрнаступу ЗСУ залишається Схід України

До слова, за даними Reuters, Україна готує 40 тис. добровольців для контрнаступу.

Теги: Донеччина Авдіївка окупанти війна росія

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