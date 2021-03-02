Стало відомо, коли планується саміт НАТО

Дата проведення саміту НАТО залежить від ситуації з пандемією коронавірусу

Саміт НАТО може відбутися в першій половині 2021 року, проте точна дата залежатиме від ситуації з пандемією Covid-19 у країнах-членах Альянсу. Про це повідомила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску.

«Ми сподіваємося, що саміт НАТО відбудеться у першій половині цього року тут, у Брюсселі. Всі з нетерпінням чекають на цю подію. Коли конкретно, чи є дата – чи буде це у квітні, травні, червні або, якщо відверто, пізніше, – я не думаю, що це знає хто-небудь з нас. Але команда у всіх столицях працює дуже важко, як ви це можете собі уявити, щоб визначити дату, яка буде зручна для всіх», – сказала вона під час віртуального обговорення майбутнього саміту, проведеного Атлантичним форумом.

Лунгеску наголосила, що визначення дати події «залежить не лише від політичної волі провести саміт НАТО, а й також від того, як ми впораємося з ситуацією із Covid-19 у наших країнах».

«Я гадаю, що буде дуже важко для будь-якого з наших національних лідерів провести час у Брюсселі, якщо вдома є ще труднощі з програмою вакцинації, з іншими штамами вірусу, які з'являються. Це знову демонструє непередбачуваність світу, в якому ми живемо і в якому ми маємо провести саміт. Національні лідери мають бути впевненими, що вони контролюють ситуацію з Covid-19 до того, як бути залученими у тривалі поїздки за кордон», – пояснила представник Альянсу.

При цьому вона наголосила, що «є розуміння того, що в ці дні ще навіть важливіше провести його за особистої участі, вживши всіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що всі національні лідери, їхні делегації та всі перебувають у безпеці».

«Всі хочуть провести відмінний саміт, але це також має бути і безпечний саміт», – додала Лунгеску.

Як повідомлялося, високопосадовець Всесвітньої організації охорони здоров’я Майкл Раян прогнозує, що до кінця 2021 року країни не зможуть упоратися з усіма наслідками пандемії коронавірусної інфекції нового типу, але можуть подолати її найгірші наслідки.

Джерело: Інтерфакс-Україна