Чи впорається світ із пандемією до кінця 2021 року? Прогноз ВООЗ

До кінця 2021 року країни світу можуть подолати найгірші наслідки коронавірусу

До кінця 2021 року країни не зможуть упоратися з усіма наслідками пандемії коронавірусної інфекції нового типу, але можуть подолати її найгірші наслідки. Про це заявив високопосадовець Всесвітньої організації охорони здоров’я Майкл Раян, повідомляє Радіо Свобода.

«Нереально думати, що ми закінчимо з цим вірусом до кінця року. Але я гадаю, що ми можемо подолати, якщо будемо розумні, найгірші наслідки – госпіталізації, смерть та трагедію, пов’язані з цією пандемією», – наголосив Раян.

Президент Гани став першою людиною, яка отримала вакцину від Covid-19 у межах глобальної ініціативи Covax – схеми забезпечення щеплення бідніших країн. Вона має на меті здійснити щонайменше два мільярди щеплень до кінця року.

Тим часом, влада Китаю заявляє, що країна з населенням 1,4 млрд людей планує вакцинувати 40% населення вже до червня. Наразі в Китаї вакцину отримали лише 3,56% всього населення.

Понад 50 млн людей у Сполучених Штатах (або 15% населення) отримали щонайменше одну дозу вакцини, у тому числі 25 млн людей вже мають необхідне введення двох доз.

В Україні, де щеплення розпочалося минулого тижня, наразі щеплено менш як 0,1% всього населення.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

У понеділок, 1 березня, в Україні було вакциновано від коронавірусу 1764 особи, до кінця тижня МОЗ планує довести денний показник щеплень до 10 тисяч, а влітку – до семи мільйонів за місяць.

Глава МОЗ Максим Степанов також стверджує, що план щодо Covid-вакцинації в Україні не зірвано.

До слова, китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.