Байден: захист України залишається життєво важливим для Європи і США

Кремлю набагато простіше погрожувати окремим країнам, зазначив президент США

Захист суверенітету і територіальної цілісності України є життєво важливим для Європи і США.

Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив президент США Джо Байден.

«Путін намагається послабити європейський проєкт і НАТО, підірвати трансатлантичну єдність. Тому що Кремлю набагато простіше погрожувати окремим країнам, ніж вести переговори з сильним і об'єднаним трансатлантичним співтовариством. Тому відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України залишається життєво важливим для Європи і США», – заявив Байден.

Він підкреслив, що у випадку з Росією світ стикається з викликами іншого роду, ніж з Китаєм, але вони є настільки ж реальними.

Зазначимо, 19 лютого стало відомо, що США схвалили перший транш допомоги Україні у сфері безпеки.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі.