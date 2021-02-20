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    Байден: захист України залишається життєво важливим для Європи і США

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    <p>Джо Байден виступив на Мюнхенській конференції</p> - Байден: захист України залишається життєво важливим для Європи і США

    Джо Байден виступив на Мюнхенській конференції

    Фото: ЕРА

    Кремлю набагато простіше погрожувати окремим країнам, зазначив президент США

    Захист суверенітету і територіальної цілісності України є життєво важливим для Європи і США.

    Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив президент США Джо Байден.

    «Путін намагається послабити європейський проєкт і НАТО, підірвати трансатлантичну єдність. Тому що Кремлю набагато простіше погрожувати окремим країнам, ніж вести переговори з сильним і об'єднаним трансатлантичним співтовариством. Тому відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України залишається життєво важливим для Європи і США», – заявив Байден.

    Він підкреслив, що у випадку з Росією світ стикається з викликами іншого роду, ніж з Китаєм, але вони є настільки ж реальними.

    Зазначимо, 19 лютого стало відомо, що США схвалили перший транш допомоги Україні у сфері безпеки.

    До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі.

    Теги: США Джозеф Байден НАТО Путін Європа Україна Мюнхенська конференція з безпеки президент суверенітет безпека
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