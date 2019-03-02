Стало відомо про новий поворот у переговорах про Brexit



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Європейський Союз готовий погодитися з відстрочкою виходу Великобританії

Євросоюз готовий до поступок Лондону в угоді про Brexit

Європейський Союз готовий піти на поступки Великобританії в питанні про стратегію її виходу зі складу ЄС Brexit. Про це заявив в опублікованому в суботу, 2 березня, інтерв'ю німецькій газеті Die Welt глава делегації Євросоюзу на переговорах про Brexit Мішель Барньє.

За його словами, держави Євросоюзу можуть погодитися з відстрочкою Brexit, але за дотримання певних умов. Зокрема, повинна бути чітко зрозуміла мета цієї відстрочки.

«Будь-яке продовження терміну означає продовження невпевненості громадян і підприємств з обох сторін», - застеріг Барньє.

Крім того, глава делегації ЄС торкнувся теми побоювань Лондона, пов'язаних з «бекстопом». На цьому механізмі наполіг Євросоюз, щоб уникнути відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Ірландією і британської провінцією Північна Ірландія.

«Ми знаємо, що у Великій Британії існують сумніви у зв'язку з «бекстопом», який нібито може привести до того, що країна назавжди залишиться пов'язаною з ЄС. Це не так», - запевнив Барньє, підкресливши, що Євросоюз готовий надати гарантії, запевнення і роз'яснення щодо того, що бекстоп буде лише тимчасовим заходом.

Раніше британський парламент схвалив можливість відстрочки Brexit, представленою прем'єр-міністром Терезою Мей. Якщо парламентарії знову висловляться проти «жорсткого» Brexit, 14 березня вони зможуть проголосувати про відстрочку виходу Сполученого Королівства з ЄС. За даними ЗМІ, в Брюсселі розглядають можливість відстрочки виходу Великобританії з Євросоюзу на два роки. На даний момент передбачається, що Brexit відбудеться 29 березня цього року.

Джерело: Deutsche Welle