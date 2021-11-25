Стало відомо, що видалили Байдену під час нещодавнього медичного втручання

Особистий лікар О'Коннор повідомив, що у президента США виявили потенційно передракову аденому

Медики ідентифікували поліп, видалений у президента США Джо Байдена під час колоноскопії. Його визнали трубчастою аденомою – доброякісною, але потенційно передраковою пухлиною, яка не вимагає подальшого втручання, повідомляє РИА Новости із посиланням на заяву особистого лікаря політика Кевіна О'Коннора.

«У президента Байдена видалили з висхідної кишки доброякісний на вигляд поліп... Взятий на гістологічне дослідження зразок був ідентифікований як трубчаста аденома, схожий на поліп, який у нього видаляли в 2008 році», – повідомляється в пресрелізі Білого дому, поширеному з дозволу президента США.

О'Коннор додав, що трубчаста аденома – це доброякісне утворення, що повільно зростає, однак його прийнято вважати «потенційно передраковим пошкодженням». Наразі президенту не потрібне подальше втручання, у цьому випадку рекомендується проводити «звичайні спостереження».

19 листопада Байден пройшов процедуру колоноскопії – огляду товстого кишечника – і повернувся до виконання своїх обов'язків. На час анестезії він передав свої повноваження віцепрезидентці Камалі Харріс, яка стала першою в історії США жінкою із президентськими обов'язками.

20 листопада Байдену видалили поліп: операція пройшла без ускладень.

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